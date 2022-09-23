Çorum araç sayısında bölgede 3.sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 183 bin 884 oldu.

Çorum bölgede araç sayısı bakımından 3.sırada yer aldı. Bölgede Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 410 bin 155, Tokat’ta 198 bin 288, Amasya’da 129 bin 417 oldu.

Çorum'da 86 bin 44 otomobil, 2 bin 507 minibüs, 1024 otobüs, 23 bin 378 kamyonet, 5 bin 767 kamyon, 20 bin 180 motosiklet ve 43 bin 993 traktör bulunuyor.

Türkiye'de ise Ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,1'ini otomobil, %36,8'ini motosiklet, %11,1'ini kamyonet, %4,7'sini traktör, %3,4'ünü kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

