Çorum asayiş olaylarında Türkiye’de 29.sırada

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü 2021 yılı asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı. Paylaşılan verilere göre Çorum’da 2021 yılında 9 bin 275 olay meydana gelirken, Çorum olaylar sıralamasında Türkiye’de 29.sırada yer aldığı ifade edildi.

İl geneli asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2021 yılı ilk 7 ayında Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirlikleri tarafından yürütülen görevler kapsamında yapılan faaliyet ve çalışmalarda Çorum’da geçtiğimiz yıl ilk 7 ayında 8 bin 710 olay meydana gelirken, 2021 yılında 7 ayda 9 bin 275 olay meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın ülke genelinde işlenen asayiş kapsamlı suçlar ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede Çorum olay sayılarında 2020 yılına göre %6,5 artış ile ülke sıralamasında 29. sırada yer aldı.

İl geneli kişilere karşı ilk 7 ayda işlenen 5 bin 427 olaydan 5 bin 252’si aydınlatılırken, 175 olayın aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının ülke genelinde işlenen kişilere karşı suçlar kapsamında yapmış olduğu değerlendirmede olay sayısında 2020 yılına göre %5,9 artış ile Çorum Türkiye’de 37. sırada yer aldı. Suçları aydınlatma oranı incelendiğinde ise %96,8 aydınlatma oranı ile Türkiye’de 32. sırada yer alarak, ülke ortalamasının (%95,1) üzerinde yer aldığı belirtildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılı asayiş olayları ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

“2021 yılı ilk (7) ayında ilimizde meydana gelen (6) Kasten Adam Öldürme (Ateşli Silahla ve Bıçakla) olayında (16) şahıs yakalanmış adli mercilere sevk edilmiştir.

2021 yılı ilk (7) ayında ilimizde ateşli silahlarla meydana gelen Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme olaylarını gerçekleştiren (45) şahıs, olaylarda kullandıkları suç aleti (23) silah ile birlikte, Ateşli Silah ve Kesici Aletle Kasten Yaralama olaylarını gerçekleştiren (124) şahıs olaylarda kullandıkları suç aleti (90) silah ile birlikte yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

2021 yılı ilk (7) ayında ilimizde meydana gelen Ateşli Silahla Yağma olayında (12) şahıs olayda kullandıkları suç aleti (2) silah ile birlikte yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

İl geneli malvarlığına karşı ilk (7) ayda işlenen (1148) olaydan, (819) olay aydınlatılmış, (329) olayın aydınlatma çalışmaları devam etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının Ülke genelinde işlenen malvarlığına karşı suçlar kapsamında yapmış olduğu değerlendirmede, olay sayısında 2020 yılına göre %4,2 azalış ile Çorum ilimiz ülke sıralamasında 14. sırada yer almıştır. Suçları aydınlatma oranı incelendiğinde ise %71,3 aydınlatma oranı ile ülke sıralamasında 32. sırada yer alarak, ülke ortalamasının (%54,9) üzerine çıkarak iyi bir performans sergilemiştir.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 702 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Asayiş suçu kapsamında Mahkemelerden gelen (1193) yakalama müzekkeresinden, (1167) şahıs yakalanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

Kayıp olan (163) şahıstan, (159) şahıs bulunmuş, (4) şahsı arama çalışmaları devam etmektedir.

Meydana gelen olaylarla ilgili, olayların faili (565) yaşı büyük, (48) yaşı küçük S.S.Ç. olmak üzere toplam (613) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemleri tamamlanarak adli mercilerce sevk edilmiştir.

Asayiş birimlerince 2021 yılı ilk (7) ayında yapılan Huzur Uygulamaları ve yol uygulamalarında yapılan GBT sorgulamasında, (287.015) şahıstan (167) şahsın arandığı tespit edilmiştir. Uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan (63.800) aracın sorgulaması yapılmış, toplamda (2.935) araca (1.675.313,00) TL idari para cezası uygulanmış, (450) araç trafikten men edilmiştir.

2021 yılı ilk (7) ayında; Meydana gelen olaylarda, huzur uygulamaları, asayiş kapsamlı şok uygulamalar, ihbar ve şüphe üzerine, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından, il merkezinde; (123) ruhsatsız tabanca, (108) ruhsatsız av tüfeği, (42) kurusıkı tabanca, (90) kesici-delici alet olmak üzere Toplam; (363) suç aleti ele geçirilmiştir. İlçelerimizde; (27) ruhsatsız tabanca, (19) ruhsatsız av tüfeği, (17) kurusıkı tabanca, (26) kesici-delici alet olmak üzere Toplam; (89) suç aleti ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde; (150) ruhsatsız tabanca, (127) ruhsatsız av tüfeği, (59) kurusıkı tabanca, (116) kesici-delici alet olmak üzere Toplam; (452) suç aleti ele geçirilmiştir.

Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerimiz, vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam edecektir.”