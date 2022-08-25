Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden olan Çorum’da arıcılar bal hasadına başladı. Hasat töreninde konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da bu sene 446 ton bal üretimi yapıldığını belirterek, “Benim gönlümden geçen Çorum bal üretim merkezi olmalı. Bal denildiğinde Çorum denilmeli. Bunun için elimizden geldiği müddetçe birliğimizi destekliyoruz” dedi.

Merkeze bağlı Boğacık Köyü’nde düzenlenen bal hasat törenine Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Aşkın Şaşmaz, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan ve arı yetiştiricileri katıldı.

SAYGI: DÜNYANIN EN KALİTELİ ARI SÜTÜ ÇORUM’DA ÜRETİLİYOR

Törende konuşan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, dünyanın en kaliteli arı sütünün Çorum’da üretildiğini açıkladı.

Çorum’da kır, ayçiçek ve yayla olmak üzere üç çeşit bal üretimi yapıldığını belirten Saygı, Çorum’da balın yanı sıra arı sütü ve propolis üretimi de yapıldığını açıkladı.

Bugüne kadar arı sütlerinde HDA-10 değerinin 2.48 görülmesine rağmen Çorum’da üretimi yapılan arı sütünün değerinin 2.75 çıktığına dikkat çekti.

‘ÇORUM’U BORSA MERKEZİ YAPACAĞIZ’

Bal üretimi hakkında da bilgi veren Saygı, “Geçen yıl 100 ton ayçiçek balı üretimi yapılırken bu yıl 300 tonu yakaladık. Henüz ayçiçek balında üretilmeyen 350 ton daha var. Şuanda devşirme usulü ile 120 ton bal üretimi yapıyoruz. Çorum’da dışardan gelen 87 arıcımız var. Bu arıcılarımızın 24 bin kovanı var. Çorum’u borsa merkezi yapacağız. Ziraat Bankası’na bir proje hazırlıyoruz. Her yıl ilimizde 8 bin kovan dağıtacağız. 5 yılda bu sayı 40 bine ulaşacak. Bu Türkiye genelinde örnek olacak” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, dünyanın kaliteli arı sütünün Çorum’da üretilmesinden dolayı gurur duyduklarının altını çizdi.

AŞGIN: TÜRKİYE’DE ÖRNEK BİR MODEL GELİŞTİRDİK

Çorum Belediyesi olarak Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Merkezleri’nde Arı Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile birlikte Türkiye’ye örnek bir model geliştirdiklerini anlatan Aşgın, “Hanımeli Yörel Ürünler Satış Merkez’nin beşinci Fath caddesinde açıyoruz. Bu şubede kadın kooperatiflerinin yanı sıra Arı Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin ürettiği ürünlerin satışını yapıyoruz. Güzel olan her işe destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

KAVUNCU: BAL ÜRETİMİ AÇISINDAN BİÇİLMİŞ KAFTANIZ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, Türkiye’nin kovan sayısı bakımından dünyada üçüncü, bal üretimi açısından Çin’den sonra ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, şunları söyledi: “20 yılda verilen desteklerle kovan sayısı yüzde 110, bal üretimi ise yüzde 40 artırıldı. Ülke genelinde 9 milyon kovan bulunurken yaklaşık 100 bin ton bal üretimi yapılıyor. Bu süreçte Türkiye’de aracılarımıza 792 milyon TL devletimiz destek sağladı. Bu desteklerin yarısı son 4 yıl içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye’de kovan başı 15 kilogram bal alınırken Çorum’da bu yaklaşık 24 kiloya kadar çıkıyor. Ayrıca Çorum’da 7 bal ormanı oluşturuldu.”

Çorum’un bal üretimi açısından biçilmiş kaftan olduğuna değinen Milletvekili Kavuncu, “Tabiri caizse Çorum bal denizi üzerine kuruludur. Çorum’da ortalama yıllık 700 ton civarı bal üretimi yapılmaktadır. Geçtiğimiz ay bütçesi DOKAP ve İl Özel İdaremiz tarafından karşılanan, 1 milyon lira tutarında Bal Dolum ve Paketleme Tesisi makineleri, Çorum Arı Yetiştiricileri Birliğimize teslim edilmiştir. Çorum’un bal üretiminde sahip olduğu potansiyeli daha da geliştirerek, Türkiye’de söz sahibi olan bir il olması için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz. Her zaman memleketimizin gelişmesi için emek sarfeden, katma değer üreten çiftçilerimizin, üreticilerimizin yetiştiricilerimizin hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

VALİ ÇİFTÇİ: 40 BİN CİVARINDA KOVAN VAR

Vali Mustafa Çifti de, Çorum’un bal üretim merkezi olması gerektiğini belirtti.

Çorum’da 40 bin civarında kovan bulunduğunu açıklayan Vali Çiftçi, birliğin yeni projeleriyle bu sayı daha da artıracağının bu oranında üretime yansıyacağını ifade etti.

‘ÜRETİMLERE RAĞMEN İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ’

Çorum’da 446 ton bal üretimi yapıldığını anlatan Vali Çiftçi, şunları kaydetti; “Balın dışında arı sütü, propolis ürünlerimiz var. Bunları da düşündüğümüz zaman toplam üretim 465 tonu buluyor. Bunlarla beraber istediğimiz üretim miktarına sahip değil. Benim gönlümden geçen Çorum bal üretim merkezi olmalı. Çorum bu noktada bir numara olmalı. Bal denildiğinde Çorum denilmeli. Bunun için elimizden geldiği müddetçe birliğimizi destekliyoruz. Üretimlere rağmen istediğimiz noktada değiliz. Çorum bir sanayi ve turizm kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir tarım kenti. Bu yıl 75 bin dekar daha ayçiçeği ekimi fazla oldu. Ancak bu bal üretimine yansımadı. Neden bunu değerlendiremiyoruz. Bal üretimi yapan vatandaşlarımız daha çok yayla balı ve çiçek balı üretiyor. Daha çok pazarlayacağı satabileceği ürünler üretiyor.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından arı yetiştiricilerine plaket verildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022, 10:19