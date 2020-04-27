Çorum Barosu'dan Ankara ve İzmir Barosu'na kınama

Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde İslam'ın yasaklarından eşcinselik ile ilgili hutbesine Ankara ve İzmir Barosu’nun suç duyurusunda bulunmasına ilişkin Ankara ve İzmir Barosu’nu kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevini yaptığını ve İslam dininin hükümlerini duyurduğunu belirten Yaşar, hutbe içeriğinden Müslümanların rahatsız olması mümkün olmadığını ifade ederek; "Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yapmış, İslam dininin hükümlerini duyurmuştur. Hutbe içeriğinden Müslümanların rahatsız olması mümkün değildir. Diğer dinlere mensup olanları da rahatsız edecek bir beyan yoktur. Rahatsız olacak olanlar, cehalet ve sapkınlık içinde bulunup her fırsatta milletin değerlerine ve İslama olan düşmanlığını necaset dolu zihinlerinden ortaya dökenlerdir. "Sesi çağlar öncesinden gelen ses, sekiz-dokuz nesil önceki büyükleri ile aynı zihinsel ve doğmatik sınırlara sahip..." ifadeleri ile inancımıza hadsiz ve hudutsuz saldırı hiçbir şekilde Eleştiri hakkının, İfade özgürlüğünün arkasına sığınılamaz. Nefret söyleminin varlığı iddiası ile nefretin asıl kaynağı bu denli vahim bir metnin altında Ankara Barosu adını görmek hukuk adına üzüntü verici olup, metni hazırlayanları, metne sahip çıkan herkesi şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020, 21:18