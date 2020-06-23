Çorum Barosu'ndan kınama

M.BURAK YALÇIN

Çorum Barosu, Ankara girişinde Baro başkanlarına yapılan müdahaleyi kınamak üzere basın açıklaması yaptı.

Adliye önünde Çorum Barosu adına açıklama yapan Başkan Yardımcısı Av. Neslihan Boyabatlı, Baro başkanlarının yapacağı yürüyüşün hiçbir hukuki dayanağı olmadan, haksız bir şekilde fiziki müdahalede bulunularak, engellendiğini söyledi.

Avukatlara yapılan fiziki müdahaleyi şiddetle kınadıklarını belirten Av. Neslihan Boyabatlı, “Anayasamızın 34. Maddesine göre “herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir” Anayasadan kaynaklanan, Kamu düzenini tehdit etmeyen demokratik haklarını kullanan Barolarımızın yürüyüşünün engellenmesi, Avukatlara fiziki müdahalede bulunulması asla kabul edilemez. Avukatlara yapılan muameleyi şiddetle kınıyoruz. Bugün Avukatların demokratik haklarını kullanmasını engelleyenler unutmasınlar ki, bir gün Avukata muhtaç olacaklardır. Hukuk herkese her dönem olduğu gibi gereklidir” dedi.

Çorum Barosu’nun ve TBB’nin çoklu baroya karşı olduğunu, yasa değişiklik çalışmalarının geri çekilmesi konusunda da hem fikir olunduğunu ifade eden Boyabatlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Baro başkanımızda şu anda diğer başkanlarımızla birlikte Ankara’da baro başkanlarımızın yanında olup sürecin içindedir. Bizler Çorum Barosu olarak Ankara’ da bekleyiş içinde bulunan Baro Başkanlarımız ve Avukat meslektaşlarımıza yapılan haksız uygulamaların bir an önce sonlandırılıp, demokratik haklarını kullanmalarına mani olunmaması yönündeki çağrımızı yinelemekle aksi takdirde destek için Çorum Barosu Avukatları olarak yola çıkmaya hazır olduğumuz bildiririz.

Demokratik haklarını kullanan barolarımızın yürüyüşüne ilişkin engellerin bir an önce kaldırılması hukuk devletinin, demokrasinin gereğidir. Görevi savunma olan Avukatlar elbette kendilerine ilişkin mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerdir.”

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 14:25