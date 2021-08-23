Çorum Barosu, stajyer avukatlarla buluştu

FATİH AKBAŞ

Çorum Barosu stajyer avukatlarla gruplar halinde toplantı yaparak istişarelerde bulunuyor.

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar 1. grup stajyerlerle kahvaltıda buluşarak mesleğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda Baro’nun stajyerleri ile buluşarak istişarelerde bulunduklarını kaydeden Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, “Toplantımıza iştirak eden meslektaşımız Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a stajyerlerimize, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Alperen Argut’a, Av. Kübra Kazancı Tosun’a, Av. Büşra Kolak’a, toplantıyı organize eden Komisyon Başkanımız Av. Can Arslan Kayalar ve Yönetim Kurulu Üyesi Av.Tuğrul Damar’a teşekkür ederim” dedi.