‘Çorum basını ilk sıralarda’

RECEP MEBET

Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şubesi’ne ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

BİK Şube Başkanı Abdullah Güler’in ev sahipliğindeki ziyarete Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Mebet, Taner Şimşek, Mustafa Külcü, Ali Özdemir ve Bilal Çevrim ile İlkay Sever katıldı.

Kurum çalışanlarından Mahmut Dolmacı’nın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Şevket Erzen, BİK Çorum Şubesi’nin yeniden hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şube Müdürü Abdullah Güler’e görevinde başarılar diledi.

ERZEN: ‘ÇORUM BASINI, TÜRKİYE’DE İLK SIRALARDA’

Çorum basını ve yerel gazetecilik hakkında bilgiler veren Erzen, “Türkiye geneline bakıldığında Çorum basını gerek tiraj gerekse kadro bakımından yerel kategoride ilk sıralarda yer alıyor” dedi.

“İlçelerle birlikte şehir merkezinde görev yapan meslektaşlarımız, kendi mecralarında önemli hizmetlere imza atıyor” diyen Erzen, yerel medyanın daha da güçlenmesi için BİK nezdinde yaptıkları çalışmalardan da bahsetti.

GÜLER’DEN HEDİYE

Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuşan BİK Şube Başkanı Abdullah Güler, “Kurumsal faaliyetlerimizle yerel basının hizmetindeyiz” dedi.

Çorum basınının Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir seviyede olduğunu dile getiren Abdullah Güler, “Anadolu’nun bu güzel kentinde görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Nezaket ziyaretinden dolayı Cemiyet Başkanı Şevket Erzen ve beraberindeki heyete teşekkür eden Güler, misafirlerine Dr. Mehmet Gedizli tarafından hazırlanan ve Basın İlan Kurumu tarafından bastırılan sözlük setini hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 10:54