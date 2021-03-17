Çorum Belediyesi 14 arsayı satışa çıkardı

Çorum Belediyesi, Ayarık, Gülabibey ve Bahçelievler Mahallesi’nde mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait 14 adet arsayı satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Ayarık’ta 4, Bahçelievler’de 1 ve Gülabibey’de 9 adet olmak üzere toplam 14 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacak.

İhale, 30 Mart 2021 Salı günü saat 14.00’da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

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Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 20:10