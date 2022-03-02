Çorum Belediyesi 29 adet otobüs hattını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çorum Belediyesi toplu taşıma hizmeti verecek 64 adet araca 29 adet otobüs hattında rotasyonlu olarak 10 yıl (120 Ay) süre ile kiraya verecek.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale 15 Mart saat 14.00'da Belediye Turgut Özal Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak isteyenler şartname ve eklerini Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022, 18:38