Çorum Belediyesi 3 dükkanı ihaleyle kiraya verecek

Çorum Belediyesi 3 dükkanı ihaleyle kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait Millet Bahçesi'nde yer alan 2 adet büfe ve Yunus Emre Parkı'ndaki dondurma büfesi ihaleyle kiraya verilecek.

Büfeler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 6 ay müddetle kiraya verilecektir.

Büfelerin kiralanma ihalesi 10 Mayıs'ta saat 14.00'da Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

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