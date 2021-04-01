Çorum Belediyesi 5 adet park yaptıracak

Çorum Belediyesi 3 mahallede toplam 5 adet park yaptıracak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çorum Belediyesi Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi Bağcılar 35.Sokak, Bağcılar 95.Sokak, Kapaklı 17.Sokak ile Buharaevler Mahallesi Selçuk 23. Sokak ve Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler 14.Sokak’ta bulunan toplamda 7.389 m²’lik alanda 5 adet park yaptıracak.

5 adet park yapım ihalesi 9 Nisan'da Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

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