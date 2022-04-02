Çorum Belediyesi 7 adet hobi arazisini satışa çıkardı

Çorum Belediyesi, Hobi Köyü projesi kapsamında Silim Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan 7 arsayı ihale yoluyla satacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait Silim Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan Hobi Köyü projesi kapsamındaki arsalar 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satılacak.

19 Nisan Salı günü saat: 13.30’daki ihale Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda yapılacak.

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Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022, 18:36