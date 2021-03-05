Çorum Belediyesi güneş enerji santrali yaptıracak

Çorum Belediyesi Merkez / 251 ada 6-7 nolu parsellere 500 KW arazi tipi, 1640 ada 1 parsele 500 KW çatı tipi ve 120 ada 37 parsele 250 KW çatı tipi Güneş Enerji Santrali yaptıracak.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

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