Çorum Belediyesi'ne ait 3 adet arsa satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne Kuruçay ve Gülabibey Mahallesi'nde bulunan 3 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ayrı ayrı satılacak.

İhale, 3 Haziran Cuma günü Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda saat 10.30'da Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022, 18:50