Çorum Belediyesi'ne ait tuvalet ve lavabo ihaleyle kiraya verilecek

Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait Yeniyol Mahallesi, Azap Ahmet Sokak, No:2/2 adresinde bulunan 15 Temmuz Hürriyet Parkı içerindeki 1 adet wc-lavabo nitelikli işyeri, hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Arttırma Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale 11 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'da Belediye Konferans Salonu'nda Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir.

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Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021, 21:09