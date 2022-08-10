Çorum Belediyesi'nin acı günü

Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli İnşaat Teknikeri Turgay Özkaya hayatını kaybetti.

Çorum Belediyesi'nin acı günü

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli İnşaat Teknikeri Turgay Özkaya hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki hafta önce geçirdiği beyin kanaması sonucu Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan 41 yaşındaki Turgay Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Özkaya’nın cenazesi 11 Ağustos Perşembe günü(yarın) öğle namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022, 14:36
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