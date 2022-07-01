Çorum Belediyesi’nden afet bölgesine araç desteği

Çorum Belediyesi, afetten olumsuz etkilenen komşu illere duyarsız kalmıyor. Belediye, hayatı normal akışına çevirmek için ihtiyaç duyulan araç gücüne katkı sağlaması amacıyla Kastamonu’ya araç desteğinde bulundu.

Çorum Belediyesi envanterinde bulunan bir dozer selden etkilenen Kastamonu’da dere yataklarının ıslahı ve heyelan oluşan bölgelerin temizlenmesi amacıyla Kastamonu’ya gönderildi.

Sabahın erken saatlerinde yine Çorum Belediyesi’ne ait bir tıra yüklenerek Kastamonu’da yaraları sarmak ve hayatı normal akışına çevirmek için destek vermek üzere yola çıktı.

Komşuda sıkıntı varken hiçbir şey yapmadan duramayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç duyulması durumunda araç desteğine devam edeceklerini belirterek afetten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 19:31