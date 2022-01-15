Çorum beyaza büründü

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Türkiye'nin en kurak illerinden biri olan Çorum'da yılın ilk karı sevinçle karşılanırken, vatandaşlar lapa lapa yapan karın tadını çıkardı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ara sokaklar buz bistine dönerken, sürücüler kaza yapmamak için gayret gösterdikleri görüldü.

Yoğun kar yağışı Çorum- Ankara ve Çorum- Samsun karayolları ile ilçeleri kent merkezine bağlayan yollarda da etkili oldu. Çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasının olmasına neden olan kar yağışından sonra hazır bekleyen Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladılar. Belediye ekipleri kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken Özel İdare ve Karayolları ekipleri de Ankara ve Samsun karayolları'nda yoğun şekilde çalışmalarını sürdürerek yolların ulaşıma açık kalmasını sağlamaya çalışıyorlar.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022, 16:12