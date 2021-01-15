Çorum beyaza büründü

FATİH BATTAR

Çorum’a yılın ilk karı yağdı.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı çorum halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Kar yağışı nedeniyle Millet Bahçesi ayrı bir güzelliğe bürünürken, kartpostallık manzaralar oluştu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar telefonlarına sarılarak öz çekim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kar fırsatını kaçırmayan bazı vatandaşlar, çocukları ile birlikte Millet Bahçesi’nde kar topu savaşı yaptı.

Yılın ilk karını sevinçle karşılayan bir vatandaş; “Aylardır beklediğimiz kar nihayet geldi. Karı çok özlemiştik. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir sıcaklık vardı ve kurakllık ile karşı karşıyayız. Karın yapması çok iyi oldu. İnşallah uzun süreli yağar biz de karın tadını çıkarırz. Çünkü çok özledik.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 17:14