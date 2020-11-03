Çorum bir değerini daha yitirdi

Eski İmar ve İskan Bakanı hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Samsunlu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'deki ilk çevre mühendisliği bölümünün kurulmasına öncülük eden akadesmiyenlerden olarak bilinen Ahmet Samsunlu'nun cenazesinin yarın Çorum'da defnedileceği öğrenildi.

Hakimiyet, Ahmet Samsunlu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

AHMET SAMSUNLU KİMDİR?

1937 yılında Çorum’da doğdu. 1963 yılında Hannover Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği dalında Y.Müh (Dipl.İng) – MS derecesi aldı. Aynı üniversitede 1968 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak 1964 yılında üç dönem ekonomi tahsili gördü. TUBİTAK çevre grubu ve su kirlenmesi Türk Milli Komitesi Üyeliği, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, Danışma Meclisi Çorum Üyeliği(15 Ekim 1981 –istifa 19 Temmuz 1982)ile İmar ve İskân Bakanlığı yapmıştır. Su temini ve kanalizasyon, atık suların arıtımı, deniz kirliliği kontrolü, deniz deşarjları, şehircilik, çevre etki değerlendirmesi ve atıklar konularında 8 kitap, 8 ders notu ve 200’ü aşkın bilimsel araştırması yayınlanmıştır. Uygulamaya dönük pek çok projede de yürütücü veya danışman olarak görev almış ve uygulama çalışması yapmıştır. Çeşitli meslek kuruluşlarının üyesi olan Samsunlu İ.T.Ü Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 11:50