ÇORUM BİSİKLET DÜNYASI AÇILIYOR

FATİH BATTAR

Türkiye’nin marka bisikletlerinin buluştuğu Çorum Bisiklet Dünyası açılıyor.

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 6-A (İhlas Pazarlama yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Çorum Bisiklet Dünyası için bugün saat 14.00’da görkemli açılış töreni düzenlenecek.

Açılışa özel sürpriz indirim ve kampanyaların yapıldığı Çorum Bisiklet Dünyası, yarış bisikletleri, çocuk bisikletleri, katlanabilir bisikletler, akülü araç, şarjlı scooter çeşitleri ile bisiklet tutkunlarını bekliyor.

Açılışa özel görülmemiş fırsatı kaçırmak istemeyen herkesi Bisiklet Dünyası’na beklediklerini dile getiren işletme sahibi Cüneyt Özarslan; her yaşa ve her bütçeye uygun bisiklet fiyatlarının Çorum halkını beklediğini söyledi.

‘KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR ÇORUM HALKINI BEKLİYOR’

Dünya’nın merkezi Çorum’a Bisiklet Dünyası’nı kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Özarslan; “Mağazamızda Türkiye’nin en ünlü bisiklet markaları Salcano, Ümit Bisiklet, Kron ve Corelli’nin bisikletleri yer almaktadır. Her yaşa ve her bütçeye uygun bisikletlerimizin yanı sıra akülü araç ve şarjlı scooter çeşitlerimiz ile de Çorum halkının hizmetindeyiz. Açılışa özel itmeli panda bisikletler 399 TL’den başlayan fiyatlarla Çorum halkını bekliyor. Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır. Ayrıca bir çok ürünümüzde yine sürpriz indirim ve kampanyalarımız var.” dedi

‘ÜRÜNLERİMİZ GARANTİLİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETİMİZ VAR’

Bisiklet Dünyası’nda satılan bütün ürünlerin garantili olduğunu ve Türkiye genelinde ve Çorum’da yetkili servis olarak satış sonrası hizmetlerinin de devam ettiğini belirten Özarslan, açılışa tüm Çorum halkını ve bisiklet tutkunlarını davet etti. (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 13:02