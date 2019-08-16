Çorum çiftçisine 5 milyon destek

AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi ve Tarım Orman Komisyonu üyesi Ahmet Sami Ceylan Mayıs ve Haziran aylarında Çorum Merkez ve İlçelerinde meydana gelen dolu yağışından zarar gören çiftçilere tohum desteği yapılacağını açıkladı.

Milletvekili Ceylan yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çorum iline, çiftçilere tohum alınarak dağıtılması için 5 Milyon TL ödenek gönderildi. Bir nebzede olsun çiftçilerimizin yarasını sarmaya, dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çorum çiftçisine destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2019, 12:28