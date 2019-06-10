Çorum çiftçisine büyük destek

FATİH BATTAR

Çorum’da kaba yem ihtiyacının karşılanması ve üreticinin desteklenmesi amacıyla Çorum Valiliği İl Özel İdaresi destekleriyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne kazandırılan toplam 772 bin TL’lik makine ekipmanları için merkeze bağlı Kadıkırı köyünde tanıtım ve tarla günü etkinliği düzenlendi.

Çorum’da merkeze bağlı Kadıkırı köyünde 2019 yılında İl Özel İdaresi bütçesinden Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne aktarılan 772 bin TL ile alınan 1 adet tamburlu ve sıkmalı ot biçme makinesi, 1 adet ot toplama tırmığı ve 1 adet ot silaj paketleme makinesinin tanıtımı ve uygulamalı olarak Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, l Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, kurum müdürleri ile çiftçiler katıldı.

Program kapsamında Özel İdare bütçesinden Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne aktarılan 772 bin TL kaynak ile alınan makine ekipmanlarının tanıtımı yapıldı. Vali Mustafa Çiftçi ve beraberinde protokol üyeleri makine ekipmanları hakkında bilgi alarak, makineleri inceledi.