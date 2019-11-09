Çorum Çikolata hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Genç Girişimci Ahmet Bozok ile babası Hüseyin Bozok’un sahibi olduğu Çorum Çikolata dualarla hizmete açıldı.

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 10’da hizmete giren işyerinin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, eski Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Eskice Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Muhsin Akköz ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşma yapan eski Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu ve Vali Mustafa Çiftçi işletme sahibine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından Çorum Çikolata kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Sektörde 20 yıllık tecrübesinin olduğunu belirten işletme sahibi Hüseyin Bozok, çikolatanın başkenti olarak bilinen Belçika’dan özel olarak getirilen malzemeler ile hijyenik ortamda işlediklerini, Türkiye’nin dört bir yanına dağıttıklarını söyledi.

Özel günlerin ve bayramların vazgeçilmezi olan çikolatayı vatandaşların ağız tadına sundukları için mutlu olduklarını ifade eden Hüseyin Bozok, kısa sürede büyük mesafe kat ettiklerini ve siparişlere yetişemediklerini belirtti.

Açılış töreni ikramların ardından sona erdi.