Çorum çocuk nüfusunda 52.sırada

TÜİK verilerine göre Çorum nüfusunun %23,5'ini çocuklar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nofus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yılı sonu itibariyle Çorum nüfusu 530 kişi 864 kişi iken, bu nüfusun %23,5'ini çocuk nüfusu oluşturdu. Samsun’da geçen yıla kıyasla çocuk nüofus sayısı 4 bin 688 kişi azalarak 125 bin 003 kişi oldu.

Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798'ini çocuklar oluşturdu. 1970 yılında Türkiye'de toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında 41,8 ve 2019 yılında %27,5 oldu.

ÇORUM ÇOCUK NÜFUS ORANINDA 52'İNCİ SIRADA YER ALDI

ADNKS sonuçlanına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiginde; 2019 yılı itibariyle Çorum %23,5'lik oranı ile Türkiye genelinde 52'inci sırada yer aldı. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %45,8 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %43,5 ile Şımak ve %41,9 ile Ağn izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ilk üç il ise sırasıyla; %17,1 ile Tunceli, %17,9 ile Edirne ve %18,5 ile Kırklareli oldu. İkokul seviyesinde net okullaşma oranı %89,4 oldu.

Milli Egitim istatistiklerine göre; Çorum'da ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2018/19 ögretim yılında %89,4 oldu. Ülkemizde ise bu oran %91,9 olarak gerçekleşti. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştınldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü.

ÇORUM'DA RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI

2019 yılı evlenme istatistiklerine göre; Çorum ili içerisinde 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenme sayısı bir önceki yıla göre 7 kişi azalarak 127 kişi oldu. Çorum'da toplam resmi evlilikler içerisindeki kız çocuklarının evlenme oranı ise %3,6 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde ise bu oran 2019 yılında %3,1'e düstü. llere göre incelendiğinde; 2019 yılında Ağn ilinin %13,2 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, %13,0 ile Muş ve %10,6 ile Kars izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise %0,2 ile Tunceli, %0,7 ile Bayburt ve Rize, %0,8 ile Trabzon oldu.

ÇORUM'DA KORUYUCU AİLE SAYISI 75 OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, 2019 yılında Çorum'da koruyucu aile sayısı 75 olarak gerçekleşti. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 91 oldu.

Türkiye genelinde ise mevcut koruyucu aile sayısı 5 bin 967 oldu. Koruyucu aile sayısı illere göre incelendiğinde; en fazla koruyucu ailenin 623 aile ile Istanbul'da olduğu görüldü.

İstanbul'u 381 aile ile Ankara, 368 aile ile Izmir, 251 aile ile Kayseri ve 203 aile ile Kocaeli illeri takip etti. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 2019 yılında 7 bin 259 aldı.