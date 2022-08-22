Çorum'da 10 tabak pilav yiyen çıkmadı!

Çorum’da bir işletmeci tarafından düzenlenen ödüllü pilav yeme yarışmasında, bin lira ödülü kazanmak isteyen vatandaşlar 10 porsiyon tavuklu pilavı bitirebilmek için kıyasıya yarıştı.

Çorum'da faaliyet gösteren bir işletmeci tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen pilav yeme yarışması, bu yıl yeniden gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan vatandaşlar bin TL'yi kazanabilmek için 10 porsiyon tavuklu pilavı bitirmeye çalıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya katılan vatandaşlar, 10 porsiyon pilav yemeyi başaramadı.

İşletmeci Burak Karaca, 9 yıldır geleneksel olarak yarışmayı düzenlediklerini belirterek, “Her yarışmada para ödülü veriyoruz. Bu yarışmamız biraz kolay. Çünkü daha önceki yarışmalarda rekor denemelerinin geçilmesini istiyorduk. Bu sefer 10 porsiyon pilav yiyen herkese para vereceğiz. Yarışmacıların 10 pilav yiyerek 10 içecek içmesi gerekiyor. Geri dönüşümler çok güzel. Herkes katılmak istiyor. Her hafta yarışma yapmayı planlıyoruz. 10 pilav yiyen herkese bin lira ödül vereceğiz” dedi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 18:30