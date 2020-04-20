Çorum'da 131 bin dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 15 Nisan tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Çorum merkez ve ilçelerinde toplam 131.470 dekar tarım arazisi sulanacak. Çorum il ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 131.470 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 105 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Çorum’da en önemli sulama projelerinin başında Koçhisar Sulaması geliyor. Koçhisar sulaması kapsamında 75 bin 680 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 60 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Çorum’da DSİ’nin diğer en bir önemli projesi ise Köprübaşı Göleti Sulaması. İş kapsamında 28 bin 740 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 23 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.