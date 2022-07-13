Çorum'da 1.888 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 şehirde uygun fiyattan konut satışı için başvuruların tarihini duyurdu.

Açıklamaya göre 24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz’da başlayacak. TOKİ başvurularını yapacak olanlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

TOKİ 24 İLDE KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 18 Temmuz’da başlayacak, 4 Ağustos’a kadar kabul edilecek.

Dar ve orta gelirli vatandaşın Ev Sahibi olması için yeni sosyal Konut projeleri devreye giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bitmiş ya da inşası süren konutları uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satışa sunacak. Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konut kurayla sahibini bulacak. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.