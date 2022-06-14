Çorum'da 2 yıl sonra ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

FATİH BATTAR

Çorum İl Müftülüğü’nce pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek yaklaşık 300 hacı adayı için Terminal’de uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve hacı adayları ile yakınları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program kapsamında İl Müftüsü Muharrem Biçer, hacı adaylarının yaşadıkları duyguların tarifsiz olduğunu söyledi.

Biçer, haccın yürekleri Allah ve Rasulünün sevgisi ile yanıp tutuşan Müminler için en büyük özlem olduğunu belirterek, “Hac, en büyük vuslat ve en büyük heyecandır. Hac, sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran mübarek bir yolculuktur, kutlu bir ibadettir, büyük bir arınma mevsimidir, tövbe ve dua zamanıdır, rahmet ve mağfiret iklimidir.” dedi.

Haccın insanlara yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri, güzel ahlakı öğrettiğini belirten Biçer; “Bu bilgi ve bilinç ile hac yapılırsa dünyaya güzellik katacak, ahirette karşılığı cennet olacaktır. Çünkü Peygamber efendimiz; “Mebrur bir haccın karşılığı cennettir” buyurmaktadır. Hac arınmaktır, bağışlanmaktır, gufrana bürünmektir.” ifadelerini kullandı.

2 yıllık pandeminin ardından hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlamanın mutluluğu içinde odluklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise; “O mübarek toprakları ilk defa göreceksiniz. Büyük bir heyecan ve aşkla Rabbimizin davetine icabet etmek üzere yollara düşeceksiniz. Allah şimdiden haccınızı kabul etsin.” şeklinde konuştu.

Törenin ardından yaklaşık 300 hacı adayı, aileleri ve sevdikleriyle vedalaştıktan sonra yola çıktı.