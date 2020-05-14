Çorum'da 2019 yılında 5 bin 899 bebek dünyaya geldi

2019 yılında Çorum'da canlı doğum sayısı bir önceki yıla göre % 4,05 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Çorum’da canlı doğan bebek sayısı 2018 yılında 6 bin 148 iken bu sayı 2019 yılında % 4,05 azalarak 5 bin 899 oldu. Canlı doğan bebeklerin %49,2'si erkek, %50,8'i kız oldu.

Türkiye'de ise canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2018 yılı verisine göre 1 milyon 252 bin 745 iken 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.

2019 yılında Çorum'da toplam doğurganlık hızı 1,68 olarak gerçekleşti

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Çorum ilinde toplam doğurganlık hızı 2018 yılında 1,74 iken 2019 yılında 1,68 olarak gerçekleşti. Çorum bu değer ile doğurganlık hızının en yüksek olduğu il sıralamasında 42'incidir.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,37 çocuk ile Şırnak, 3,16 çocuk ile Ağrı ve 3,15 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,34 çocuk ile Kütahya ve Edirne izledi.

Ülkemizde ise toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2019 yılında 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1,88 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

2019 yılında Çorum'da kaba doğum hızı binde 11,1 olarak gerçekleşti

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Çorum ilinde 2018 yılında binde 11,5 iken 2019 yılında binde 11,1 olarak gerçekleşti. Çorum bu değer ile kaba doğum hızının en yüksek olduğu iller sıralamasında 56'ıncı oldu.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,5 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,8 ile Şırnak, binde 25,1 ile Muş ve binde 24,8 ile Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,8 ile Edirne oldu. Bu ili binde 9,2 ile Zonguldak, binde 9,3 ile Kastamonu ve binde 9,4 ile Giresun, Karabük ve Bartın izledi.

Ülkemizde ise kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2019 yılında binde 14,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2019 yılında 14,3 doğum düştü.

Ülkemizde yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 oldu. Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2019 yılında binde 122 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi. (Haber Merkezi)