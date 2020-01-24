Çorum'da 21 aile evlat edinmeyi bekliyor

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen evlat edindirme hizmeti kapsamında 2019 yılında 5 çocuğun evlat edindirildiği, 12 çocuğun takibinin yapıldığı ve 21 ailenin de evlat edinmek için sırada beklediği belirtildi.

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 2019 yılında çocuklara, yaşlı ve engellilere, kadınlara, şehit yakınları ve gaziler ile aile ve toplum hizmetleri çalışmaları açıklandı.

Konuya ilişkin Valilik’ten yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“İl Müdürlüğümüz 'Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek' misyonu ve 'Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık birimi olmak' vizyonu ile aile, yaşlı, kadın, çocuk, engelli, şehit yakınları ve gaziler vb. sosyal hizmet alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir.

Çocuk hizmetleri alanında koruma ve bakım altında olan çocuklarımıza yatılı olarak, 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi, 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine bağlı 7 adet kiralanan dairelerde hizmet veren Çocuk Evlerinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın koruma ve bakım hizmeti yanında topluma daha faydalı bireyler olarak yetiştirilmeleri için sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yapılarak İl Çocuk Hakları Komitesi çalışmaları, Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum Programı kapsamlarında çocuklarımız için çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.

Çocuklarımız parklardaki atıkları toplayarak ayrıştırmışlar ve belediyeye teslim etmişlerdir. 'Çöpe Atma Dönüştür' sloganıyla bu etkinlik düzenlenmiştir.

Çocuklarımız kendi ürettikleri el işi ürünlerini Hürriyet Meydanı'nda satışa sunup, elde edilen geliri Diyanet İşleri'ne teslim ederek Arakan'daki Müslümanlar için kermes düzenlemiştir.

Çocuklarımız yaz tatilinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kastamonu ve Kırşehir doğa kampı, Samsun Deniz Kampı ile Karadeniz ve Doğu Anadolu Turlarına katılmışlardır.

Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimiz konusunda bilinçlenmeleri için Çanakkale iline gezi programı düzenlenmiştir.

Çocuklarımız yüzme, buz pateni, bowling, futbol, judo, karate, tekvando, basketbol, masa tenisi ve satranç vb. çeşitli sportif faaliyetleri hem lisanslı hem de hobi olarak yapmaktadırlar.

Yatılı kuruluşlarımızdan 4 gencimiz Hitit Üniversitesinde 7 gencimiz de diğer illerde üniversiteye devam etmekte olup 2019 yılında bir kızımız her türlü destek sağlanarak özel bir şekilde üniversite sınavına hazırlanmış ve ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne yerleşmiştir.

1450 KİŞİYE 16 MİLYON ÖDEME

Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin desteklenmesi amacıyla sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında her ay ortalama 1450 kişiye 2019 yılında toplam 16.139.232,43 TL ödeme yapılmıştır.

Korunmaya muhtaç çocuklara bakım tedbiri alındıktan sonra korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmesine yönelik koruyucu aile hizmetleri uygulama esasları ve yönetmelik kapsamında İl Müdürlüğümüz başarılı bir hizmet yürütmektedir. Bu kapsamda ilimiz nüfus açısından 41.sırada olmasına karşın koruyucu aile sıralamasında 23. sırada bulunmaktadır. İlimizde 75 aile yanında 91 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlanmakta olup 14 aile sıra beklemektedir.

21 AİLE EVLAT EDİNMEYİ BEKLİYOR

Koruma ve bakım tedbiri alınan çocuğun, öz ailesi vefat etmiş veya terk durumundaki öz aileye dönüş imkanı olmayan çocuklarımız Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen evlat edindirme hizmeti ile başvurusu bulunan ailelere yapılan çalışmalarla evlat edindirilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında 5 çocuk evlat edindirilmiş, 12 çocuğun takibi yapılmakta ve 21 aile sırada beklemektedir.

İlimizde 8 adet Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi bulunmakta olup toplam 832 kapasiteye sahip olan kuruluşlarda 610 çocuğa hizmet verilmektedir. Ayrıca 21 çocuk için ücretsiz kreş hizmet sunulmaktadır.

Aylık ortalama yaklaşık 450 çocuk için 2019 yılında toplam 2.201.846,16 TL doğum yardımı ödemesi yapılmıştır.

Korunma kararı kaldırılan gençler Bakım Sonrası Rehberlik hizmeti kapsamında 1 yıl süre ile izlemesi devam etmekte olup, Kamu kurum ve kuruluşlarına Sosyal Hizmet Kanunu kapsamında ataması yapılan kişiler de iş yerlerinde ziyaret edilmektedir. 2019 yılı içerisinde 142 gencimizi iş yerlerinde ziyaret ettik.

Hitit Yolunda Müze Geceleri Projesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü ortaklığında; toplumumuzda kültür, tarih ve sanat bilinci oluşturulması, kültürel ve manevi değerlerin yaşatılması, farklılıklara saygı duyulması, sosyal uyumun ve topluma entegrasyonun sağlanması için geleceğimiz olan çocuklara çeşitli eğitimlerle bu değerlerin öğretilmesi ve farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır. Projemizi öncelikle ilimizde bulunan çocuklarımızla birlikte çeşitli faaliyetler yaparak gerçekleştirdik. İl dışı ilk faaliyetimiz Samsun Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve ilimizde kalan çocuklarımızla birlikte gerçekleşmiştir.

Geleceğimizin Güvencesi Çocuklar Projesi İl Emniyet Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Çorum il merkezi ve ilçelerinde yaşayan 05-24 yaş arası çocuk ve gençler içerisinden "kente göç ile gelmiş, uyum sağlayamamış veya diğer dezavantajlı toplum kesimlerinin şehir yaşamına dâhil edilmesi ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukların azaltılmasını amaçlayan" bir anlayış doğrultusunda hazırlanan projeye destek sağlanmıştır.

YAŞLI VE ENGELLİLERE BAKIM HİZMETİ

Yaşlı ve engellilere, Hacı Kamile-Ahmet Akdağ Huzurevi ve Atıl Üzelgün Huzurevleri; Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile üç tane Özel Bakım Merkezinde yatılı hizmet verilmektedir. Bu kapsamda Özel Bakım Merkezlerinde 225 Engelsiz Yaşam Merkezinde 77 engelliye; Huzurevlerinde 132 yaşlıya bakım hizmeti verilmektedir. Kuruluşlarda bakım ve koruma altında bulunan yaşlı ve engellilerin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla birçok sosyal kültürel ve sportif faaliyetler yürütülmektedir.

İki tanesi Sungurlu'da bir tanesi Laçin'de bulunan Özel Bakım Merkezlerinde toplam 225 ağır engelli kalmaktadır.

Yaşlı ve engellilerin yaşadıkları ortamdan kopmadan daha kaliteli bir bakım alabilmelerini sağlamak için ağır engellilere bakan kişilere evde bakım yardımı kapsamında her ay ortalama 4450 kişiye 2019 yılında toplam 68.571.839,55 TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılında yaklaşık 800 kişiye engelli kimliği düzenlenmiştir.

Sekretaryasını yürüttüğümüz Erişilebilirlik konusunda oluşturulan komisyon tarafından 2019 yılında 27 denetim yapmış, yapılan denetimde eksiklikleri tespit edilen yerler için özet rapor hazırlanarak eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlara iletilmiş, bu kapsamda eksiklikleri tamamlayan Merkez SGK ve Sungurlu Devlet Hastanesi Binalarına "Erişilebilirlik Belgesi" verilmiştir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) iki yılda bir başvuru yapılabilmekte ve ilk başvurular İl Müdürlüğümüz tarafından alınmaktadır. Gerekli belgeler alınıp dosyalanmakta ve doldurulan formlarla ÖSYM Başvuru Bürosuna sistem kaydı için gönderilmektedir. EKPSS atamalarında engelli vatandaşlarımıza tercihleri konusunda rehberlik yapılmaktadır.

100 KİŞİLİK HUZUREVİ YOLDA

Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 100 kişilik Çorum Merkez Huzurevinin inşaat süreci devam etmekte olup bu yıl fiziki olarak % 95 civarında tamamlanmıştır. İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Müdürlüğümüz tarafından takibi yapılmaktadır.

Kaliteli Yaşlanma ve Terapötik Rekreasyon Projesi, Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi, Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Çorum Aile Hekimleri ortaklığında Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ KA104 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projesidir. 2019 yılında onaylanan projemiz 18 ay süre ile devam edecektir.

Hayatın İçinde Hayallerimin Peşindeyim Projesi Ortakları: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımız ile İnkılap Ortaokulu ve Yavruturna Ortaokulunda öğrenim gören otizmli öğrencilerin birlikte yaptıkları faaliyetleri içermektedir. Projemiz otizmli öğrencilerde olumlu etki oluşturduğu gözlemlendiğinden Otizm İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında 2020 yıllında da devamı için onay alınmıştır.

İSTİSMARA UĞRAYAN KADINLAR VE ÇOCUKLARINA KORUMA VE BAKIM

Kadınlara, Kadın Konukevi Müdürlüğü fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara uğrayan kadınların korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri açılan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur. Kuruluşta kadınlar ve beraberindeki çocuklara koruma ve bakım hizmeti yanında iş ve mesleki kurslar da düzenlenmektedir.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetleri verilmektedir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından kamuda çalışan 71 kişiye 2019 yılında 'Erken Yaşta Evlilik' ile ilgili eğitim verilmiştir.

Bakanlığımız ve çeşitli kurumlarla yapılan iş birliği protokoller kapsamında çalışanlara, halkımıza, er ve erbaşlara, kadın erkek eşitliği/eşitsizliği, kalıp yargılar, ayrımcılık ve kadın erkek eşitsizliğinin sonuçları; Kadına yönelik şiddetin tanımlarının, türlerinin ve yaygınlığının anlaşılması; Kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması vs. konularda eğitimler verilmektedir. Bu yıl 33 farklı oturumda 2075 kişiye eğitim verilmiştir.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER YALNIZ BIRAKILMADI

Şehit yakınları ve gazilerimizi ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklemek, toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapmak, gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam sorunlarının giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir. Şehit yakınları ve gaziler arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 2019 yılında üç defa yemek programı düzenlenmiştir. Yalnız olmadıkları duygusunu güçlendirmek ve yanlarında olmak amacıyla 2019 yılı içerisinde 1283 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Aile ve Toplum Hizmetleri alanında daha çok koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında aşağıda yer alan faaliyetler yürütülmektedir.

Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında 2019 yılı içerisinde 9637 hane ziyareti gerçekleştirilerek konut bazında aile üyelerine gerekli rehberlik ve yönlendirme çalışmaları yapılarak uygun olan hizmet modellerimizden yararlanmaları sağlanmıştır.

İl Müdürlüğümüz koordinesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve paydaş kurumlar İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ile birlikte sokakta çalışan/çalıştırılan çocuklarla ilgili Mobil Ekip çalışması yapılmaktadır. Mobil Sosyal Hizmet kapsamında yıl içerisinde 82 okul ziyareti yapılmıştır.

Hizmetlerin vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılabilmesi için İskilip, Sungurlu, Alaca ve Osmancık ilçelerinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri açılmıştır.

Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) modüllerinden talep edilen konularda 49 farklı oturumda 2019 yılında toplam 3140 kişiye eğitim verilmiştir.

Ayrıca Aile Eğitim Programı içerisinde yer alan 'Evlilik Öncesi Eğitim' kapsamında 2019 yılında 11 oturumda 959 kişiye eğitim verilmiştir.

Bakanlığımız ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele(TBM) kapsamında Madde Bağımlılığı konusunda 2019 yılında 12 ayrı oturumda 660 kişiye eğitim verilmiştir.

2019 yılı içerisinde iş birliği yapılan okullardaki 400 öğrenciye cinsel istismardan korunma konusunda grup çalışması yapılarak eğitim verilmiştir.

Çocuğun gelişim dönemlerine göre mahremiyet bilincinin nasıl kazandırılacağı konusunda yatılı çocuk kuruluşlarımızda çalışan personel, kreşlerde çalışan personel ve veliler ile koruyucu ailelere eğitim düzenlenmiş olup bu kapsamda 338 kişiye eğitim verilmiştir.

Bakanlığımız tarafından hazırlanan, çocuğa yaklaşım, iletişim ve mahremiyet, sorumluluklar ve sınırlar gibi konuları içeren modül kapsamında İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yatılı kuruluşlarda görev yapan personele yönelik düzenlenen eğitimlerde 518 kişiye eğitim verilmiştir. Böylece toplam 2019 yılı içerisinde yaklaşık 7500 kişiye eğitim verilmiştir. Kasım ayında Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla ilimizde Ankara, Amasya, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Tokat, illerinin de katılımıyla 1. Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşması gerçekleşmiştir. Bakanımız bu çerçevede ilimizde bir dizi programa katılmıştır. Yıl içerisinde düzenlenen önemli gün ve haftalarla ilgili programlara İl Müdürlüğü olarak kuruluşlarımızda kalan yaşlı, engelli, çocuk, kadınlar ile şehit yakınları ve gazilerimizle katılım sağlanmaktadır.”

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020, 19:13