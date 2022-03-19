Çorum'da 25 fabrikanın açılışı yapıldı

FATİH BATTAR

Çorum'da 2021 ve 2022 yılında Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete başlayan 25 fabrikanın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TSO Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle yaklaşık 320 milyon lira değerindeki 25 fabrika için temsili açılış töreni düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, 25 fabrikanın sahipleri, STK temsilcileri ve işadamları katıldı.

Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorum sanayisi ile Anadolu Kaplanı ünvanını hak ettiğini belirterek, Çorum sanayisinden övgü ile bahsetti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022, 17:12