Çorum'da 3 yılda 50 milyon liralık yatırım

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehir genelinde 3 yılda 10 mahallede yapılan atık su tahliye hatlarına 50 milyon 812 bin TL bütçe ayırdıklarını, 2022 yılı sonuna kadar yapımı planlanan atık su tahliye hatları için 28 milyon 830 bin TL tutarında daha yatırımı Çorum’a kazandıracaklarını söyledi.

Belediye Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi’nin, alt yapıya yaptığı rekor yatımın karşılığının bugün alındığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla sağanak yağış uyarısı yaptığı Çorum, oluşan selden minimum düzeyde etkilendi.

Çorum’da yağışlarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için tespit edilen noktalarda çok ciddi alt yapı yatırımları yaptıklarını belirten Aşgın, “Şehrimiz genelinde 21 bin 500 metre yağmur suyu hattı, 36 bin 345 metre kanalizasyon hattı olmak üzere 57 bin 845 metre uzunluğunda atık su hattı döşedik. Yağmur suyundan en fazla etkilenen noktalarda 1200 mm çapa kadar atık su tahliye hatları yaptık. Son 3 yılda rekor düzeyde yaptığımız bu yatırımlarımız yer altında olduğu için göze gözükmüyordu fakat yaşadığımız yoğun yağışlarda şehrimizde ciddi anlamda her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yaptığımız yatırımların meyvesini aldık” dedi



