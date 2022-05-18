Çorum'da 300 milyonluk projenin temeli atılıyor

FATİH BATTAR

İhalesi 2021 yılında yapılan Samsun-Çorum-Ankara Çevre Yolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşak projesi önümüzdeki günlerde başlıyor.

İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip 8 ilçenin şehir merkezi ile bağlantısı sağlayacak olan farklı seviyeli köprülü kavşak çalışması için ihaleyi alan müteahhit firmanın 1-2 hafta içinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgilere göre 8 ilçeyi Çorum'a kesintisiz ve güvenli bir şekilde bağlayacak olan ve ilimiz açısından son derece önemli olan kavşak, Çorum merkeze girişte trafik akışını rahatlatacak ve trafik yoğunluğunu da azaltacak.

Ankara ve Samsun'dan gelen trafiğin, İskilip-Osmancık trafiğine takılmadan akmasını sağlayacak proje ile Çevre Yolu’nda yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık maliyeti 297 milyon liraya mal olacak farklı seviyeli kavşak yapım ihalesinin, 4,2 km uzunluğunda bağlantı yolları, toprak tesviye, sanat yapıları, köprü ve üstyapı işlerini de kapsıyor.

Proje ile Osmancık ve İskilip yolları tek kavşakta buluşacak.

Çift köprülü farklı seviyeli kavşağın 2022 yılı sonunda tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022, 19:24