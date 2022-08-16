Çorum'da 400 noktada süt toplanıyor

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süt üretiminde soğuk zincir ağını geliştirmek için yatırımlara devam ediyor. Bu kapsamda 3 adet süt soğutma tankı alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, konu hakkında yaptığı açıklamada hayvancılıkta önemli bir yeri olan soğuk zincir ağını genişletmek için Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine kazandırdıkları 3 adet 650 litrelik süt soğutma tankını Birlik Başkanı Yılmaz Kaya’ ya teslim ettiklerini belirterek, hayvancılığı geliştirmek için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Üretilen sütün sağlıklı ve güvenilir bir şekilde üreticiye ulaşması için soğukta muhafaza edilmesi gerektiğini kaydeden Orhan Sarı, “Aksi halde sütün yapısı bozulmaktadır. Bundan dolayı süt tanklarının kullanılması büyük önem arz etmektedir. Süt birçok ürünün hammaddesi olmasından dolayı içerisindeki bakteriler, sütün kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle soğuk zincirin üretimden tüketime kadar olan hiçbir aşamada kırılmaması gerekir”dedi.

Hayvancılığı olan köylere ortak merkez kurma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Sarı, “Bu yıl yoğunluğu Sungurlu’nun köylerine verdik. Kurduğumuz soğuk zincir ağı sayesinde sıcak sütün toplanması ve sanayiye ulaştırılmasında karşılaştığımız zorlukların hepsini ortadan kaldırmış olacağız”şeklinde kaydetti.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya ise yaptığı açıklamada, “Hedefimiz Çorum’da hayvancılığın yapıldığı tüm köylerimizde süt toplama alanları oluşturup soğuk zinciri ağını tamamlayarak süt sanayinin istediği kalitede sütü üretim alanlarına ulaştırmaktır”dedi.

Çorum’da 400 noktada süt toplama merkezlerinin olduğunu ifade eden Kaya, amaçlarının aile işletmelerini geliştirerek kırsal alanda yaşayanları ekonomik anlamda güçlendirmek olduğunu dile getirdi. (Haber Merkezi)