Çorum'da 50 milyonluk tesis için açılış töreni düzenlendi

FATİH BATTAR

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde Organize Sanayi Bölgesi'nde Çorum'a kazandırılan 31 ton kapasiteli Lisanslı Depoculuk Tesisi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açılış töreni düzenlendi.

2020 yılı sonunda lisans denetimlerini başarı ile gerçekleştirerek lisans almaya hak kazanan tesis ile hem Çorum çiftçisinin kazanması hem de ülke ekomisine ciddi katkı sağlanması hedefleniyor.

Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek amacıyla kurulan tesiste hedef 60 bin ton ürün almak.

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya VE TOBB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.