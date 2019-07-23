Çorum'da 500 metrekare alana kenevir ekimi yapıldı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 500 metrekare alana endüstriyel kenevir ekildiği bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkındaki Yönetmelikle aralarında Çorum'un da bulunduğu 19 ilde kenevir ekimine izin verildiği, bu yıl 2 çiftçinin 253,5 hektar alanda kenevir ekmek için başvuru yaptığı belirtildi.

Çiftçilerin tohum temin edemediği için bu yıl ekim yapılamadığının aktarıldığı açıklamada, 500 metrekarelik alanda endüstriyel kenevir ekimi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu kamuoyunun gündemine getirmesinin ardından Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir çiftçinin hobi amaçlı 10 dekarlık alanda yerli çeşit kenevir ektiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Vezirköprü'de araştırmalara başlamıştır. Yerel olarak üretilen bu kenevir tohumunu Vezir ve Narlı isimlerinde tescil etme çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılında ülkemizin tohum ihtiyacını gidermek üzere Bakanlığımız ve araştırma merkezleri tohum üretimine hız vermiştir. İlimizde kenevir üretiminin maliyetinin yüksek olması nedeniyle ekim yapılamaması söz konusu değildir. Sadece tohum temin edilemediğinden ekim yapılamamıştır. 2020 yılında tohum temini noktasında ve ekim konusunda sahada çiftçilerimize detaylı bilgi vererek, Çorum'da ekimi hızlandırarak, kenevir bitkisinin geniş sahalarda ekimini gerçekleştirme hedefindeyiz."