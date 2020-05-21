Çorum'da 59 bin haneye 45 milyon TL yardım yapıldı

Çorum'da Koronavirüs sürecinde 59 bin 136 haneye 44 milyon 766 bin TL sosyal destek yardımı yapıldı. Çorum Valiliği, koronavirüs pandemi döneminde yapılan yardımları açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada; "11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizde de görülen koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, maddi açıdan zor duruma düşmüş vatandaşlara sosyal destek anlamında bir program dahilinde karşılıksız yardımların devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden 39.458 haneye 39.458.000,00 TL, vakıf öz kaynaklı olarak 19.678 haneye 5.308.580,79 TL olmak üzere toplamda 59.136 haneye 44.766.580,79 TL pandemi sosyal destek yardımı yapılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Kızılay ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından 25.009 paket ayni yardım yapılmıştır.

Ayrıca 17 hayırsever vatandaşımız tarafından bağışlanan 260.000,00 TL ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın aşevinde düzenli olarak Ramazan boyunca 1500 kişiye dört çeşit sıcak yemek dağıtımı yapılarak 45 bin kişiye ulaştırılmıştır.” denildi (Haber Merkezi)

