Çorum'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile Çorum'da da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Alınan karar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Kurul ayrıca Çorum'da nerelerde sigara içme yasağının olacağını açıkladı.

İşte sigara içmenin yasak olduğu yerler;

1- Gazi Caddesinde (Saat Kulesinden başlamak üzere Stat kavşağına kadar olan güzergâh boyunca),

2- İnönü Caddesinde (Abide Meydanından başlamak üzere saat Kulesine kadar olan güzergâh boyunca),

3- Babahey Caddesinde (Piribaba Çamlığı alt köşesinden başlamak üzere Hüyük Caddesi Bahabey Caddesi bağlantı noktasına kadar),

4- Kubbeli Caddesinde (Sancaktar Camii yanından başlamak üzere Sel Sokak Başlangıcına kadar),

5- Uğur Mumcu Caddesinde (Kubbeli Caddesinden başlamak üzere Emek Caddesi başlangıcına kadar olan güzergâh boyunca),

6- Osmancık Caddesinde (Ziraat Bankası Merkez Şubesi üst köşesinden başlamak üzere Abdibey Camiine kadar olan güzergâh),

7- Fatih Caddesinde (Yazı Çarşı Kavşağından başlamak üzere 23 Nisan Ortaokulu kavşağına kadar olan güzergâh boyunca),

8- Cemilbey Caddesinde (Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alt köşesinden başlamak üzere Rüstem Eren Parkına kadar olan güzergâh),

9- Ulukavak Mahallesinde kurulan Pazartesi Semt Pazarında, Buharaevler Mahallesinde kurulan Perşembe Semt Pazarında, Mimarsinan Mahallesinde kurulan Cuma Semt Pazarında, Bahçelievler Mahallesinde kurulan Cumartesi Semt Pazarında, Akkent Mahallesinde Pazar günleri kurulan semt pazarında,

10- Toplu taşıma otobüs seferleri başlangıç, bitiş ve ring noktaları dâhil tüm toplu taşıma otobüs duraklarında"

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 23:21