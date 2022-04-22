Çorum'da 8 farklı noktada radar ile hız denetimi yapılacak

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle trafik yoğunluğunun artacağı 29 Nisan-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında sürücülerin trafikte güvenli seyahatini sağlamak ve trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla trafik tedbirlerinin artırıldığını duyurdu.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başta hızdan kaynaklı trafik kazalarını engellemek amacıyla; jandarma sorumluluk bölgesinde aynı anda 8 farklı noktada radar ile hız denetimleri, hata yapan sürücülerin trafikteki yakalanma riski duygusunu en üst düzeyde tutmak için drone denetimlerinin yapılacağı bildirildi. Ayrıca, sivil personel ile otobüs denetimleri, şerit izleme ve değiştirme (hatalı sollama), yakın takip, emniyet kemeri, seyir halde iken sürücülerin cep telefonu kullanma gibi kural ihlallerine yönelik denetimler yapılacağı ifade edildi.

Bayram süresi boyunca azami ekip ve personelle gerekli tedbirlerin alınacağının vurgulandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bayram ziyaretlerinin, taziye ziyaretlerine dönmemesi için sürücülerin de kendilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Sürücülerin trafikte birbirlerine karşı sevgi ve saygı kuralları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde trafik kuralları çerçevesinde araç kullanmalarını temenni ederek, tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerle kutlarız.”

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022, 14:13