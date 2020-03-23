Çorum'da 96 bin öğrenci uzaktan eğitime başladı

Uzaktan eğitimde ilk ders bugün başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evler okula döndü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ilk dersi anlattı.

Uzaktan eğitim kapsamında, Çorum’da da 96 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı.

Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.

Bu kapsamda TRT-EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden önce velilere seslenen Bakan Selçuk, daha sonra, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA TV üzerinden lise öğrencilerine seslenerek, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi.

Bakan Selçuk, velilere seslenerek, dünyanın ilginç ve zorlu bir sürecin içerisinden geçtiğini, herkesin sağlığı ve güzel günlere erişebilmesi için alınan kararla okulların bir süreliğine kapatıldığını ve uzaktan eğitime geçildiğini hatırlattı.

İlk birkaç gün zorlanılsa da sonrasında sürecin hep birlikte sağlıkla yönetileceğine emin olduğunu ifade eden Selçuk, "Ben Milli Eğitim Bakanı olmaktan önce bir eğitim bilimciyim, öğretmenim; ben de babayım, hatta büyük babayım. Çocuk nasıl öğrenir, koşullar, imkanlar nasıl olmalıdır, hepsi bilgimizde, tecrübeli bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Bu süreci yönetirken her türlü senaryoyu dikkate alıyor ve hepsi için çözümler üretiyoruz. Mevcut ve olabilecek her tabloya alternatif çözümlerimiz var." dedi.

Velilerden müsterih olmalarını isteyen Selçuk, okullarda yapılan her şeyi uzaktan eğitimle yapılmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

HANGİ KANALLAR YAYIN YAPACAK?

TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. TRT bu yayınları SD (standart çözünürlüklü) ve HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecek. Bu kanallara erişebilmek için frekans ayarlarınızı yapmanız gerekecek.

DİJİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLAR?

TRT EBA TV İlkokul; Türksat Kablo TV’de 465’inci, Türk Telekom Tivibu’da 401’inci, Turkcell TV+’ta 106’ıncı, D-Smart’ta 365’inci, Digitürk’te 151’inci kanalda. TRT EBA TV Ortaokul; Türksat Kablo Tv’de 466’ncı, Türk Telekom Tivibu’da 402’nci, Turkcell TV+’ta 107’nci, D-Smart’ta 366’ncı, Digitürk’te 152’nci kanalda. TRT EBA TV Lise; Türksat Kablo Tv’de 467’nci, Türk Telekom Tivibu’da 403’üncü, Turkcell TV+’ta 108’inci, D-Smart’ta 367’nci, Digitürk’te 153’üncü kanalda.

KAÇTA BAŞLAYACAK?

İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçecekler.

DERS TEKRARI VAR MI?

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00’de tekrarlanacak.

YOKLAMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde yoklamanın olmayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “Yoklama almayacağız. Amacımız evlatlarımızın daha çok öğrenmesi, kendilerini geliştirmesi. TV ile uzaktan eğitimin amacı çocuklarımızın derslerden soğumamasını sağlamak. 23 Mart’ta okulda hangi konular işlenecekse TV’de o konular işlenecek. Sonrasında telafi çalışması, bunlara hazırız” dedi.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine dair net bir karar yok. Ancak Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre, uzaktan eğitimde görülen konular sınavda çıkmayacak. Sınavda çıkacak sorular yüz yüze eğitimde öğretilen konular olacak.

VİZELERLE İLGİLİ KARARI KİM VERECEK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vizelerin online yapılmasının gündemde olup olmadığıyla ilgili “Önemli olan husus, bunların denetlenebilir olması. Denetlenebilir olması kaydıyla üniversitelerimizin bu hususları sıhhatli bir şekilde yürütebileceklerine itimat ediyoruz. Her bir üniversitenin kendi şartlarında sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2020, 17:29