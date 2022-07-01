Çorum'da açılış izdihamı

FATİH BATTAR

Çorum’un yerli gıda toptan markası Kısmet Ticaret üçüncü şubesini açtı.

Seyfettin Kırcalı, Hakkı Kırcalı ve Cemalettin Kırcalı’nın işletmecisi olduğu Kısmet Ticaret’in 3. Şubesi Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi numara 252 (Osmancık Köprüsünü geçince) adresinde Çorum halkının hizmetine girdi.

Açılışa AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri işyerini gezerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

AÇILIŞ İZDİHAMI YAŞANDI

Bu arada açılışta izdiham yaşandı. Açılışa özel indirimi duyan vatandaşlar açılış öncesi saatlerce Kısmet Ticaret önünde bekledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlar içeri alındı. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ürünlerden alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Bazı vatandaşlar indirimin büyük olduk şeker, çay ve yağlardan 2 ve 3’er tane alabilmenin mutluluğunu yaşarken, bazı vatandaşlar ise ürünlerden 3’er tane kişilere tepki gösterdi.