Çorum'da ambulans kara saplandı

EROL TAŞKAN

Alaca’da hasta taşıyan ambulans kara saplandı. Diyabet hastasını hastaneye yetiştirmek için yola çıkan sağlık ekipleri, dönüş yolunda kapanan yolda mahsur kaldı.

Aracı saplandığı yerden çıkaramayan ambulans görevlileri bu kez 112 Acil Çağrı Merkezi’ni kendileri için aradı ve yardım istedi.

Alaca Belediyesi’ne ait iş makinalarının yönlendirilmesiyle yol açma çalışmaları başlatıldı. İş makinası ve çekici yardımıyla saplandığı yerden kurtarılan ambulans, hastasını Alaca Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.