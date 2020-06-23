Çorum'da artık her yerde maske takma zorunlu oldu

İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar ile Çorum'da yarından itibaren artık her yerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda normalleşme sürecinde koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak olan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular görüşüldü. Koordinasyon Kurulu tarafından Çorum'da görülen vak’a artışları değerlendirilerek, 24 Haziran 2020 Çarşamba gününden itibaren maskesiz sokağa çıkılmaması kararlaştırıldı ve alınan karara uymayanlara 900 TL idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 19:14