Çorum'da bakkal ve büfelerle ilgili yeni karar

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bakkal ve büfelerin çalışma saatleri ile ilgili yeni kararlar alındı.

Toplantıda alınan karara göre bakkal ve büfeler (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap ve kuruyemişçi olarak faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlarında belirtilen açılış-kapanış saatlerine tabi tutulmaya devam edilmesine, alkol satışı yapılan bakkal ya da büfelerin ise 10:00-20:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine izin verildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 13:19