Çorum'da bankalarda maaş promosyonu kuyruğu

FATİH AKBAŞ

Emekli maaşları için verilecek olan promosyon miktarlarının belli olmasının ardından bankalar önünde yoğunluk yaşanıyor.

Bankalardan emekli maaşı alanlar için bugünler de farklı bir heyecan yaşanıyor. Bankaların maaşlarını taşımaları karşılığında emeklilere verdikleri promosyon miktarlarının açıklaması ile birlikte vatandaşlar da bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdular.

Mevcut banka ile anlaşma süresi dolan yada anlaşmasını iptal eden emekliler en yüksek promosyon ücreti veren bankaları araştırarak maaşlarını oraya taşıyor. Bundan dolayı da bazı bankaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 17:36