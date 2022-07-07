Çorum'da bayramın 3.günü yağış var!

Çorum'da Kurban Bayramı'nda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bölgede önümüzdeki hafta süresince yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklendiği açıklandı.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Çorum'da arefe günü parçalı ve az bulutlu, bayramın 1.günü parçalı bulutlu, bayramın ikinci günü gök gürültülü sağanak yağış, üçüncü günü parçalı bulutlu ve dördüncü günü yine parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Kurban bayramı sonrası bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer yerel olmak üzere sağanak yağış geçişleri bekleniyor.