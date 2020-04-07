Çorum'da bir ilçe karantinaya alındı

Çorum'un Kargı ilçesi İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar ile karantinaya alındı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde ilçe Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar ile TOKİ1 ve TOKİ2 konutları karantinaya alınmıştı. Alınan önlemler yetersiz kalınca akşam saatlerinde kurul yeni bir karar alarak bütün ilçenin karantina altına alındığını duyurdu.

İlçeye giriş-çıkışlar kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2020, 23:55