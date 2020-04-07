Çorum'da bir ilçeye giriş-çıkışlar sınırlandırıldı

Çorum'un Kargı ilçesi İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar ile karantinaya alındı.

Çorum'da bir ilçeye giriş-çıkışlar sınırlandırıldı

Çorum'un Kargı ilçesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kargı Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından gece yarısı itibarıyla ilçeye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da ilçe merkezinde iki kişinin bir araya gelmesine kesinlikle izin verilmeyeceği, maskesiz dolaşılmamasına ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan vatandaşların da dışarı çıkmamaya özen göstermeleri gerektiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 18:59
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YORUMLAR
Bülent GÜNDEM
Bülent GÜNDEM - 21 saat Önce

Ilçenin dışarıdan giriş çıkışı engellemiş olabilir ama ilçe içinde halkın bir birine bulaştırmasını engelleyecek tedbirleri almak gerekir

İsmail Nalcı
İsmail Nalcı - 9 saat Önce

Allahım Hastalarımıza şifalar versin Geçmiş olsun Hemşerilerimize Allahım en kısa zamanda bu vürüsü şifaya döndürsün amin

Hüzün
Hüzün - 17 saat Önce

Çıkılıyor ama mesafe olacak fazla kalmayın işinizi erken bitirin çıkın kargıdan

Enüşte
Enüşte - 8 saat Önce

Kargının insanları temiz kalpli insanlar ben enişteleri olarak bunu iyi bilenlerdenim bunu da atlatacaklar kargının kapalı olması demek güzelliğe dair ne varsa hepsinin kapanması demek

Hakan
Hakan - 7 saat Önce

Yasakmı kargı şuan yasak yok sadece fazla beklemeyin

Ender
Ender - 7 saat Önce

Sinir oldum bune 2 gün oldu söylüyorum kimse kargıya gitmiyor kendim gidecem şindi en iyisi bu yavarmaktansa kendin gör işini

Cihan Güney
Cihan Güney - 5 saat Önce

ALLAH ım ilçeme hidayet eyle insanlarını dogru yoldan ayırma ayrılanları ıslah eyle bu hastalığı ülkemden ve müslüman TÜRK ülkelerinden def et ALLAH ım

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