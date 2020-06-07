Çorum'da bir polisin testi pozitif çıktı, emniyet alarma geçti!

Çorum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet’te görev yapan bir polis memurunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine dün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 14 polise Covid-19 testi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Samsun’da bulunan annesini ziyarete giden polis memuru, görev yeri olan Çorum’a döndükten sonra şüphe üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan Covıd-19 testinin pozitif çıkması üzerine aynı şubede görev yapan 14 polis memuru da hastaneye giderek test yaptırdı.

Diğer taraftan, test sonucu pozitif çıkan polis memurunun Samsun’da yaşayan annesinin de Covıd-19 testinin pozitif çıktığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2020, 17:10